Мощный взрыв на трубопроводе в Мексике

На трубопроводе мексиканской госкомпании прогремел мощный взрыв. Огромный огненный шар поднялся на двадцать метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, семь человек пострадали, несколько строений разрушены.

Предварительно, причиной аварии стал нелегальный забор газа из трубы, таких случаев в Мексике каждый год фиксируется несколько тысяч.