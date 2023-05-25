https://news.day.az/world/1567436.html Мощный взрыв на трубопроводе в Мексике - ВИДЕО
Мощный взрыв на трубопроводе в Мексике - ВИДЕО
На трубопроводе мексиканской госкомпании прогремел мощный взрыв. Огромный огненный шар поднялся на двадцать метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, семь человек пострадали, несколько строений разрушены.
Предварительно, причиной аварии стал нелегальный забор газа из трубы, таких случаев в Мексике каждый год фиксируется несколько тысяч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре