Армения оправдывается за неуважение к ОДКБ

Фракция Пашиняна пытается оправдать неучастие главы оборонного ведомства Армении Сурена Папикяна в заседании министров обороны ОДКБ в Минске.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, cекретарь парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян сказал следующее.

"Во-первых, мы подробно говорили об отношениях ОДКБ и Армении, никакого процесса выхода из организации нет. Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армении и ОДКБ. Я не знаю подробностей, но уверен, что здесь нет политического контекста, это какие-то технические вопросы. Это не отношение к ОДКБ", - отметил он.

Ранее мы писали о демарше главы министерства обороны Армении по отношению к ОДКБ.