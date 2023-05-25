https://news.day.az/world/1567437.html Армяне снова "продинамили" ОДКБ
Армяне снова "продинамили" ОДКБ
Министр обороны Армении Сурен Папикян не поехал в Минск для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Минобороны Армении РА на заседании в Минске представит Артак Тоноян.
Сам Папикян останется в Армении, чтобы принять участие в заседании правительства.
Ранее мы писали, что ОДКБ рассматривает возможность провести реформы.
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