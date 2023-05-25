Армяне снова "продинамили" ОДКБ

Министр обороны Армении Сурен Папикян не поехал в Минск для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Минобороны Армении РА на заседании в Минске представит Артак Тоноян.

Сам Папикян останется в Армении, чтобы принять участие в заседании правительства.

Ранее мы писали, что ОДКБ рассматривает возможность провести реформы.