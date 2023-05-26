Газпром опровергает сообщения о попупке турецкой госкомпании

Российская компания "Газпром" опровергает информацию, распространенную некоторыми турецкими СМИ о возможности установления контроля над государственной газовой компанией Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании BOTAŞ, полностью не соответствует действительности", - говорится в письменном заявлении российского концерна.

С аналогичным опровержением выступила и турецкая энергетическая компания.

"Утверждения о продаже-передаче BOTAS, ведущей государственной энергетической компании в Турции, какой-либо стране или компании, включая "Газпром", не имеют ничего общего с реальностью", - говорится в официальном заявлении турецкой компании.

BOTAŞ расценила эту публикацию как "целенаправленное и спланированное действие с целью создания спекулятивного негативного эффекта на энергетический сектор и оставляет за собой все законные права на защиту в связи с необоснованными претензиями".