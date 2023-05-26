Бельгия и Иран обменялись заключенными

Иранский дипломат, задержанный в Бельгии более двух лет назад, был освобожден и возвращается в исламскую республику. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Асадулла Асади, невиновный дипломат нашей страны, который был незаконно задержан в Германии и Бельгии более двух лет назад вопреки международному праву, сейчас возвращается на свою родину и скоро прибудет в <...> Иран", - написал министр на своей странице в Twitter.

В этой связи глава МИД Ирана выразил благодарность властям Омана за посредничество в освобождении иранского дипломата. "Я благодарен Султанату Оман за его позитивные усилия в этом направлении", - добавил Абдоллахиян.

Тем временем, Иран отпустил на свободу бельгийского сотрудника гуманитарной организации.

Бельгиец провел в заключении 455 дней. Отметим, что судебный процесс в отношении европейца продолжался всего 30 минут.