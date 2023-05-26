В Словакии пройдут внеочередные парламентские выборы

Спикер Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар 9 июня официально объявит срок проведения в республики досрочных парламентских выборов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в пятницу информационное агентство TASR.

Выборы состоятся 30 сентября, как об этом договорились ранее лидеры словацких парламентских партий. Спикер парламента не намерен пересматривать это соглашение. О сроках выборов в середине января договорились лидеры либеральных партий, которым принадлежит большинство в Национальном совете.

Ранее они составляли правительственную коалицию, но осенью прошлого года прекратили сотрудничество из-за значительных разногласий. В результате парламент 15 декабря вынес вотум недоверия правительству.

В Словакии очередные парламентские выборы должны были состояться в феврале 2024 года.