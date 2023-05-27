https://news.day.az/world/1568073.html Огромные водяные смерчи пронеслись по нескольким штатам США - ВИДЕО
Огромные водяные смерчи пронеслись по нескольким штатам США - ВИДЕО
Сразу несколько воздушных вихрей накануне заметили в США. Огромная пылевая воронка образовалась в Мэриленде.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, смерч буквально на глазах вырос на несколько десятков метров и с огромной скоростью двинулся на проезжающие машины. К счастью, он быстро рассеялся, не причинив вреда.
К более серьезным последствиям могут привести торнадо в Нью-Мехико, где объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра уже достигают 27 метров в секунду.
Грозы прямо сейчас надвигаются и на Флориду. У побережья заметили огромные водяные смерчи.
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