Огромные водяные смерчи пронеслись по нескольким штатам США

Сразу несколько воздушных вихрей накануне заметили в США. Огромная пылевая воронка образовалась в Мэриленде.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, смерч буквально на глазах вырос на несколько десятков метров и с огромной скоростью двинулся на проезжающие машины. К счастью, он быстро рассеялся, не причинив вреда.

К более серьезным последствиям могут привести торнадо в Нью-Мехико, где объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра уже достигают 27 метров в секунду.

Грозы прямо сейчас надвигаются и на Флориду. У побережья заметили огромные водяные смерчи.