В США допустили небезопасность космического корабля Starliner

НАСА и Boeing могут не успеть закрыть известные проблемы с космическим кораблем Starliner ко времени его первого пилотируемого полета, запланированного на 21 июля, допустила председатель комиссии по безопасности НАСА Патриция Сандерс. Об этом пишет SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист призвала к глубокому изучению технических проблем Starliner, в связи с чем не стоит торопиться с его пилотируемым полетом. "На нем не следует летать до тех пор, пока риски безопасности не будут смягчены или приняты с широко открытыми глазами и с соответствующим убедительным техническим обоснованием", - заявила Сандерс.

Эксперт обратила внимание на необходимость сертификации парашютной системы, использующейся при приземлении космического корабля, отметила риски, связанные с программным обеспечением, и напомнила о проблемах с разрывом боковой стенки одного из аккумуляторов летательного аппарата.