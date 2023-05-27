https://news.day.az/world/1568226.html Катастрофическое наводнение обрушилось на Испанию - ВИДЕО
Катастрофическое наводнение обрушилось на Испанию - ВИДЕО
Бурные потоки воды сносят машины и в Испании. Там закрыты аэропорты, всего за 12 часов выпало 70 ведер осадков на квадратный метр, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На восток и центр страны обрушились аномальные по силе ливни с градом. Погода сменилась за считанные часы. Циклон пришел на Средиземноморское побережье королевства после изнуряющей засухи, рекордной за более чем шесть десятилетий.
Теперь случилась другая аномалия. Из-за потопа закрыты учебные заведения, в провинции Жирона залило первые этажи зданий. В Мурсии, Аликанте, Валенсии и Сарагосе "оранжевый" уровень опасности. Не исключено, что объявят "красный".
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