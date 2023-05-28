В США водитель и пассажир устроили перестрелку в автобусе - ВИДЕО
Видео перестрелки между водителем общественного автобуса и пассажиром во время движения транспортного средства в Шарлотт в американском штате Северная Каролина опубликовали в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Стрельба произошла еще 18 мая в автобусе местной транспортной системы после того, как пассажир попросил водителя выйти между остановками. Однако шофер не выполнил его просьбу. Затем пассажир достал пистолет и начал угрожать им, но водитель также был вооружен - они устроили перестрелку прямо в автобусе.
На кадрах можно увидеть, что шофер попал в пассажира. Самого же водителя спасло защитное стекло. Пассажир после этого выбросил пистолет и совершил попытку сбежать с места происшествия.
Другие же немногочисленные пассажиры автобуса во время перестрелки сразу же бросились на пол транспортного средства.
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