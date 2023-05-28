https://news.day.az/world/1568274.html Более 500 тыс. сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов
Более 500 тыс. сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов
Для обеспечения безопасности в Турции во время проведения в стране второго тура президентских выборов привлечено 596 765 сотрудников сил безопасности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, приведены в готовность 73 вертолета, 8 самолетов, 61 БПЛА, 754 ТОМА и 244 катера.
Кроме того, назначены "группы по борьбе с киберпреступностью" для отслеживания возможной дезинформации и провокационных сообщений через платформы социальных сетей.
В отношении тех, кто делится криминальным контентом в соцсетях, будет немедленно возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре