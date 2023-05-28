В Турции вновь ввели ряд запретов в день голосования на президентских выборах

В Турции ввели ряд запретов в день голосования на президентских и парламентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в Высшем избирательном совете Турции (ЦИК).

Так, в день голосования запрещена продажа алкогольных напитков с 06:00 до 00:00; кроме ответственных за поддержание безопасности и порядка в жилых массивах, всем запрещено ношение оружия; в день выборов все развлекательные заведения, такие как кафе и интернет-кафе, будут закрыты; в ресторанах, являющихся развлекательными местами, может подаваться только еда; до 18:00 запрещено проведение свадеб; до 18:00 будет запрещено давать прогнозы и комментировать выборы и их итоги в прессе; с 18:00 до 21:00 будут публиковаться новости и объявления ЦИК, связанные с выборами; все трансляции будут бесплатными после 21:00, ЦИК может установить это время раньше.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.