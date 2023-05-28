16% французов стали экономить на продукты питания

Число французов, вынужденных экономить на еде, достигло 16%, пишет французская газета Sud Ouest, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Согласно опросу исследовательского центра по изучению и наблюдению условий жизни (Credoc), 16% французов признались, что были вынуждены экономить на еде. За последние шесть месяцев их доля выросла на 4% с 12 до 16%

Это увеличение стало прямым следствием роста цен на продукты питания. В ряде случаев они выросли на 10%. Для сравнения, в 2016 году людей, предпочитающих меньше тратить на покупку продовольствия, было почти вдвое меньше.

Опрос, проведенный Credoc, также показал, что французы, даже имея деньги на покупку еды, не всегда могут себе это позволить. Половина опрошенных заявила, что из-за слишком высокой цены на некоторые продукты питания они не всегда могли купить то, чего бы хотели. Это касалось и мяса и рыбы, фруктов и овощей.

Как показало исследование, отсутствие возможности купить что-то желанное и необходимое особенно резко проявилось в последние месяцы. Из-за роста цен на продукты питания французы были вынуждены адаптироваться и покупать продукты не всегда хорошего качества, что не могло не сказаться на их здоровье.

Особенно сильно от этого страдали женщины и молодежь. А, если посмотреть по возрастам, то в возрастной категории до 40 лет 24% людей испытывали нехватку продовольствия. Для сравнения, в возрастной группе 60/69 лет таких было только 7%.