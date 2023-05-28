https://news.day.az/world/1568294.html Победительница Каннского фестиваля раскритиковала кабмин Макрона - ВИДЕО
Победительница Каннского фестиваля раскритиковала кабмин Макрона - ВИДЕО
Французский кинорежиссер Жюстин Трие получила "Золотую пальмовую ветвь" 76-го Каннского фестиваля за фильм "Траектория падения" и обрушилась с критикой на французского лидера Эммануэля Макрона прямо на церемонии вручения престижной награды, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре