Победительница Каннского фестиваля раскритиковала кабмин Макрона

Деятель искусства осудила власти Франции за подавление протестов, которые охватили страну на фоне пенсионной реформы.



"Этот протест был отвергнут и подавлен шокирующим образом, и эта схема власти становится все более и более распространенной во многих областях", - отметила Трие.

По ее словам, это стало самым шокирующим в социальном плане, однако режиссер уверена, что произошедшее затронет и другие сферы жизни общества, в том числе кино.

По мнению Трие, правительство Франции занимается разрушением французской культуры.

Массовые протесты на фоне повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет проходят во Франции с января 2023 года. Закон был принят без голосования 16 марта. Против скандального законопроекта во Франции выступала значительная часть страны.