Выборы в Турции прошли без инцидентов

Второй тур президентских выборов в Турции прошел без инцидентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Йенер.

Отметим, что второй тур президентских выборов начался в 08:00 по местному времени в Турции. Голосование продлилось до 17:00 по местному времени.

Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.