https://news.day.az/world/1568465.html Выборы в Турции прошли без инцидентов - глава ЦИК
Выборы в Турции прошли без инцидентов - глава ЦИК
Второй тур президентских выборов в Турции прошел без инцидентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Йенер.
Отметим, что второй тур президентских выборов начался в 08:00 по местному времени в Турции. Голосование продлилось до 17:00 по местному времени.
Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.
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