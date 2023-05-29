https://news.day.az/world/1568637.html Армения надеется на нормализацию отношений с Турцией
Армения надеется на нормализацию отношений с Турцией
Армения надеется на продолжение процесса нормализации отношений с Турцией после выборов в этой стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе слушаний о выполнении бюджета 2022 года.
"Мы надеемся, что после президентских выборов в Турции, там предвыборный этап завершен, мы сможем продолжить процесс нормализации отношений с Турцией в штатном режиме", - сказал Пашинян.
Ранее мы писали о том, что Пашинян снова заговорил о безальтернативности мира.
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