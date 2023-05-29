Армения надеется на нормализацию отношений с Турцией

Армения надеется на продолжение процесса нормализации отношений с Турцией после выборов в этой стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе слушаний о выполнении бюджета 2022 года.

"Мы надеемся, что после президентских выборов в Турции, там предвыборный этап завершен, мы сможем продолжить процесс нормализации отношений с Турцией в штатном режиме", - сказал Пашинян.

Ранее мы писали о том, что Пашинян снова заговорил о безальтернативности мира.