Россия и Турция активизируют переговоры по созданию "газового хаба" в Турции

Переговорный процесс по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции может быть активизирован в ближайшее время, сообщает Day.Az со ссылкой российские СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган, выступая ночью в Анкаре перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган выиграл во втором туре с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

"Думаю, в ближайший период переговоры по этой теме активизируются. Сам господин президент вчера, по сути, обнародовал свою программу, назвал этот проект в числе приоритетных", - сообщают российские СМИ.

Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, что в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.