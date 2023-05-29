https://news.day.az/world/1568659.html Эрдоган планирует переговорить с лидерами двух держав
Ранее мы писали о выступлении Эрдогана после его переизбрания президентом.
Эрдоган планирует переговорить с лидерами двух держав
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник. В его планах также разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын телеканалу A Haber.
"У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом. С Путиным также планируется", - отметил Калын.
Ранее мы писали о выступлении Эрдогана после его переизбрания президентом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре