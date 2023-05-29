Эрдоган планирует переговорить с лидерами двух держав

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник. В его планах также разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын телеканалу A Haber.

"У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом. С Путиным также планируется", - отметил Калын.

Ранее мы писали о выступлении Эрдогана после его переизбрания президентом.

