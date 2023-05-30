Вучич отменил свой визит в Словакию

Президент Сербии Александар Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения ситуации на севере Косова и Метохии.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в "Instagram".

"Я отменил свою поездку в Братиславу и двухдневный визит в главный город Словакии, так как мне важнее быть со своим народом", - отметил он.