https://news.day.az/world/1569050.html Вучич отменил свой визит в Словакию
Вучич отменил свой визит в Словакию
Президент Сербии Александар Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения ситуации на севере Косова и Метохии.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в "Instagram".
"Я отменил свою поездку в Братиславу и двухдневный визит в главный город Словакии, так как мне важнее быть со своим народом", - отметил он.
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