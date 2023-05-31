Почти треть работников в Германии пожаловались на маленькие зарплаты

Около 21% респондентов среди работников Германии в новом опросе YouGov по заказу Postbank пожаловались на маленькую зарплату, которая недостаточна для покрытия повседневных расходов, пишет Welt, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

При этом 8,5% сообщили, что "денег совсем не хватает". Участники опроса с доходом в размере 2500 евро на домохозяйство пожаловались, что едва сводят концы с концами.

Отмечается, что 43% людей, получающие такую зарплату, не могут оплатить все свои расходы из-за высокой инфляции, которая остается в Германии стабильно высокой. В апреле инфляция составила 7,2%.

При этом отмечается, что цены на продукты питания выросли за год на 17,2%.