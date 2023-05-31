В Австрии предположили, как долго продлится спад экономики ФРГ

Вхождение крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС) - Германии - в техническую рецессию по итогам первого квартала текущего года может стать сигналом о затягивании кризиса в ФРГ. Об этом сообщает австрийская газета Der Standard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С начала 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии сократился на 0,3%. При этом кризис в ФРГ в обозримом будущем может распространиться и на соседнюю Австрию. По итогам первого квартала австрийская экономика также сократилась на 0,3%, уточняется в статье.

"Минусовые темпы роста немецкой экономики сохранятся надолго, они уже потянули в рецессию экономику Австрии, где в первом квартале ВВП также снизился на 0,3%. Резко выросшие цены на энергоносители стали основной причиной высокой инфляции, потребительского спада и других негативных моментов", - заключается в материале.