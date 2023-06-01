Когда Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО?

Турция, как ожидается, примет решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО в течение месяца, до июльского саммита альянса. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в четверг ТАСС источник в Анкаре.

"Собственно, главное требование Турции выполнено: в Швеции вступили в силу поправки в антитеррористическое законодательство. Так что в целом до начала саммита НАТО 11 июля стоит ждать решения Анкары. Сейчас уже сложно будет сопротивляться этому. К тому же ожидается, что и вопрос с продажей Турции самолетов F-16 будет решен, а это, хоть и негласно, но все же является частью темы, связанной со вступлением Швеции", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, Турция все еще может немного потянуть время под предлогом фактического выполнения ее требований к Швеции, то есть выдачи лиц, которых Анкара признала террористами. Но это может быть воспринято не очень конструктивно. "А что касается F-16, то все же в Турции рассчитывают на положительное решение США о продаже этих самолетов. Через какое-то время вопрос должен быть урегулирован", - считает источник. При этом он не ожидает потенциальных возражений относительно получения Анкарой F-16 со стороны некоторых ее партнеров, не входящих в НАТО.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для находящихся в эксплуатации ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400. Конгресс США пока не дает одобрения сделке, которая предусматривает поставку Турции этой авиатехники.

Ранее мы писали о том, что в Швеции вступили в силу поправки к закону о терроризме, которые являлись одним из основных требований Анкары.