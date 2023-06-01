Вопросы безопасности остаются приоритетом Грузии

Грузия в нынешней обстановке заботится в первую очередь о собственной безопасности, так как не является членом НАТО и не имеет никаких гарантий защиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

"К сожалению, мы не являемся страной членом ни ЕС, ни НАТО, и, конечно, у нас нет "зонта" безопасности и гарантий. Исходя из этого, для нас особенно важно, чтобы наше руководство предпринимало правильные шаги, чтобы в этой крайне не прогнозируемой среде, защитить сперва нашу страну, спасти нашу страну. Мы должны заботиться о безопасности нашего народа", - заявил Гарибашвили.

Премьер подчеркнул, что власти Грузии проводят "мирную политику" и, руководствуясь ей, ведут страну к интеграции в евроатлантические структуры.

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