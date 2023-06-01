Грузия поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией

Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Они отвечают интересам всего Закавказья, заявил в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этому он сказал журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

"Я думаю, Грузия сыграла и играет нейтральную, непредвзятую роль для укрепления стабильности и мира в нашем регионе. У нас прекрасные отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Грузия сыграла очень важную, посредническую роль после карабахской войны в 2020 году. По сути, мы поддерживаем мирные переговоры, которые ведутся между Азербайджаном и Арменией, соответственно, мы верим, что это входит в интересы Грузии, Азербайджана, Армении и всего региона", - сказал Гарибашвили.