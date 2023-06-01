В парламенте Турции назвали дату присяги Эрдогана

Избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, 3 июня прибудет в парламент для принятия присяги. Об этом сообщил в четверг ТАССС источник в высшем законодательном органе республики, передает Day.Az.

"В связи с обнародованием ранее сегодня окончательных результатов выборов президента планируем провести церемонию принесения присяги 3 июня в 15:00 (по местному времени). Пока ситуация такая. Но все же призываю следить за официальной информацией от канцелярии президента. Могут быть коррективы", - сказал собеседник агентства.

В администрации президента Турции не смогли назвать ТАСС конкретную дату присяги. Там сообщили, что "соответствующие отделы ведут работу, решение будет озвучено".