https://news.day.az/world/1569671.html Президент Казахстана посетит Турцию
Президент Казахстана посетит Турцию
3 июня Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В этот день лидер Казахстана примет участие в церемонии инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее мы писали о том, что ЦИК Турции опубликовал окончательные результаты выборов.
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