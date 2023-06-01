Президент Казахстана посетит Турцию

3 июня Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В этот день лидер Казахстана примет участие в церемонии инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее мы писали о том, что ЦИК Турции опубликовал окончательные результаты выборов.