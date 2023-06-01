Албанцы устроили митинг против сербов на севере Косова

Албанцы устроили акцию протеста в городе Косовска-Митровица, который находится на севере Косова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Албанцы с косовскими флагами протестуют против сербов, которые якобы не дают работать албанским мэрам.

Напомним, что ранее сербский президент Александр Вучич потребовал отставки албанских мэров. Он назвал их "фальшивыми", так как они были избраны без участия сербского большинства. Их самих он призвал сложить свои полномочия, но косовские власти не согласились с данным требованием.