В Армении "затормозили" дело о полицейском произволе

Глава угрозыска полиции Дилижана Арсен Гайтмазян избил несовершеннолетнего парня, однако уголовное дело, возбужденное против него, вскоре закрыли.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, видео с избиением, попавшим на камеру, было опубликовано более месяца назад, По данным СМИ, Гайтмазян избил 16-летнего официанта из-за того, что тот попросил оплатить счет за заказанный в гостинице номер.

Местные издания отмечают, что уголовное производство было инициировано 10 апреля. В ходе внешнего обследования пострадавшего травм найдено не было.

В ходе следствия Гайтмазян написал заявление о том, что полностью сожалеет о произошедшем, встретился с пострадавшим, попросил прощения и готов попросить прощения у его родителей.

Он осознает, что проявил не надлежащее поведение и попросил не инициировать в его отношении уголовного дела в связи с "деятельным раскаянием".

Местные СМИ не исключают возможное оказание давления на жертву.