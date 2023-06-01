В Армении "затормозили" дело о полицейском произволе - ВИДЕО
Глава угрозыска полиции Дилижана Арсен Гайтмазян избил несовершеннолетнего парня, однако уголовное дело, возбужденное против него, вскоре закрыли.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, видео с избиением, попавшим на камеру, было опубликовано более месяца назад, По данным СМИ, Гайтмазян избил 16-летнего официанта из-за того, что тот попросил оплатить счет за заказанный в гостинице номер.
Местные издания отмечают, что уголовное производство было инициировано 10 апреля. В ходе внешнего обследования пострадавшего травм найдено не было.
В ходе следствия Гайтмазян написал заявление о том, что полностью сожалеет о произошедшем, встретился с пострадавшим, попросил прощения и готов попросить прощения у его родителей.
Он осознает, что проявил не надлежащее поведение и попросил не инициировать в его отношении уголовного дела в связи с "деятельным раскаянием".
Местные СМИ не исключают возможное оказание давления на жертву.
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