В Германии предложили обеспечивать жильем только работающих беженцев

Жилье только для заинтересованных в поиске работы беженцев предложил предоставлять администратор района Айхсфельд Вернер Хеннинг министру миграции германской земли Тюрингия Дорин Денштедт, сообщает агентство dpa, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

"В будущем ограниченное количество квартир может быть выделено только тем, кто хочет содержать себя и членов своей семьи за счет собственной работы", - написал в письме к министру Хеннинг.

"В наше время получить квартиру - это привилегия", - добавил администратор в интервью dpa.

"Те квартиры, которые у меня есть в районе, я хотел бы оставить в первую очередь тем, кто работает. Те, кто не работает, останутся в коммунальном жилье", - отметил Хеннинг.

Администратор пообещал проложить беженцам "путь к тому, что бы они могли взять свою жизнь в свои руки". Однако для этого необходимо устроить беженцев, которым разрешено работать, на работу, облагаемую взносами в фонд социального страхования.