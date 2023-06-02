В Чехии снизилось потребление газа

Потребление газа в Чехии в первом квартале 2023 года снизилось на 14,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 2,52 млн куб. м. Это стало самым низким показателем с 2001 года, сообщила пресс-служба Энергетического регуляторного управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Потребление газа в Чехии в первом квартале 2023 года составило 2,52 млн куб. м, что на 14,4% меньше соответствующего показателя 2022 года и стало самым низким показателем с 2001 года", - отметила пресс-служба. Регулятор также проинформировал, что в принадлежащих республике подземных газохранилищах на конец первого квартала текущего года находилось 1,696 млн куб. м газа, что почти в четыре раза больше, чем в тот же период 2022 года.

Чешские предприятия и домохозяйства приступили к экономии расходов на газ уже в 2021 году. Если сравнить показатели первого квартала предкризисного 2021 года и прошедшего первого квартала, то снижение потребления газа составило беспрецедентные 28,5%.

Между тем в 2022 году в Чехии общий показатель потребления газа оказался самым низким за последние восемь лет. Республика использовала в 2022 году 7,544 млрд куб. м газа, что на 20% меньше, чем в 2021 году. Страна в первом квартале 2023 года, как в апреле сообщили чешские СМИ, впервые полностью обошлась без поставок газа из РФ, заменив его норвежским газом и доставленным морским путем сжиженным газом из терминалов в Нидерландах и Бельгии.