В мае 2023 года мировые цены на продукты упали на 2,6 процента, до минимального с апреля 2021 года уровня. Об этом говорят данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость товаров начала снижаться за счет подешевевших зерна, растительного масла и молочных продуктов, которые компенсировали рост цен на сахар и мясо. Аналитики объясняют это поставками сельхозпродукции из России, которые оказывают давление на рынок даже при условии, что транспортные расходы, затраты на рабочую силу и энергоносители остаются по-прежнему высокими. Поэтому потребуется время, чтобы потребители ощутили снижение цен, отметили авторы исследования.

Ранее главный экономист ФАО Максимо Тореро заявил, что давление на цены на продовольствие будет оказывать растущий по мере восстановления экономики спрос. По словам аналитика, избежать скачка стоимости пшеницы и кукурузы поможет продление зерновой сделки.