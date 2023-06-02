Вашингтон призывает Москву к сотрудничеству по ключевому вопросу

Вашингтон надеется, что Москва, как в холодную войну, не откажется от диалога по контролю над вооружениями, несмотря на разногласия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Я хотел бы указать, что на протяжении холодной войны наши советские противники занимались различными видами военной агрессии, авантюризма, разрушительными действиями, но при этом участвовали в диалоге по контролю над вооружениями и стратегической стабильности с Соединенными Штатами. Советский Союз, а затем Россия умели отделять темы стратегической стабильности и ядерных рисков, связанные со статусом двух крупнейших ядерных держав, от других политических задач и вопросов, реализацией которых они занимались и которые существовали в отношениях между ними и США", - сказал он, отвечая на вопрос, почему в Белом доме верят, что Россия пойдет на стратегический диалог с США в условиях крайнего ухудшения отношений.

"Я не могу предсказать, что сделает [президент России Владимир] Путин, но между нашими странами есть история взаимодействия по этим вопросам, причем в соответствии с национальными интересами, а также интересами более широкого мирового сообщества", - добавил Салливан.

Ранее мы писали о том, что госсекретарь США не считает Россию врагом.