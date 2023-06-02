Госсекретарь США не считает Россию врагом

США не являются врагами для россиян. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США не являются вашим врагом", - обратился Блинкен к россиянам. "На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки", - заявил госсекретарь США.

"Мы не хотели свергать российское правительство, у нас не было такой цели. Российское будущее должны выбирать россияне", - утверждает Блинкен.

Ранее Блинкен сказал, что США готовятся применить новые санкции к России.