https://news.day.az/world/1569091.html США объявят новый пакет антироссийских санкций
США объявят новый пакет антироссийских санкций
Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на противодействие поставкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и "российской дезинформации".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Швеции.
По словам главы Госдепа, подробности этих мер будут объявлены 31 мая.
"Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских беспилотных аппаратах, использованных при нападениях на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской дезинформации", - отметил Блинкен.
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