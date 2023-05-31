США объявят новый пакет антироссийских санкций

Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на противодействие поставкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и "российской дезинформации".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Швеции.

По словам главы Госдепа, подробности этих мер будут объявлены 31 мая.

"Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских беспилотных аппаратах, использованных при нападениях на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской дезинформации", - отметил Блинкен.