Причины трагедии в Индии

Исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма назвал причину масштабной железнодорожной катастрофы в штате Одиша на востоке Индии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По словам Шармы, катастрофа произошла из-за схода нескольких вагонов пассажирского поезда с рельсов. В результате произошло столкновение трех составов, жертвами которого стали более 280 человек.

"Два пассажирских поезда оказались активными участниками этой аварии, третий поезд, товарный, который стоял на месте, также попал в эту аварию", - пояснил Шарма.

Он добавил, что вагоны пассажирского экспресса сошли с рельсов по неустановленным причинам и врезались в товарный поезд, стоявший на параллельных путях. Через какое-то время с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. По свидетельствам очевидцев, между столкновениям прошло несколько минут.