Иран и Саудовская Аравия намерены создать военно-морской альянс

Новый военно-морской альянс будет включать Иран и Саудовскую Аравию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информагентство Tasnim, об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

Во время своего выступления на иранском телевидение Ирани сообщил про создание нового военно-морского альянса.

"Ряд региональных стран, включая Иран и Саудовскую Аравию, собираются сформировать новую военно-морскую коалицию в северных районах Индийского океана", - заявил он.

По словам Ирани, если в прошлом Иран и Оман провели несколько совместных военно-морских учений, то теперь другие страны, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Ирак, Пакистан и Индию, стремятся к коллективному военно-морскому сотрудничеству.

Командующий иранскими ВМС подтвердил, что ОАЭ вышли из возглавляемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе.

Ирани сообщил, что сейчас идет формирование новых региональных и внерегиональных коалиций.

"Развивается трехсторонняя военно-морская коалиция Ирана, России и Китая, которая проводит ежегодные учения", - отметил он.