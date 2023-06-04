Пощады для виновных не будет

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что пощады для виновных в крушении поездов не будет. С таким заявлением он выступил на месте крупнейшей за 20 лет железнодорожной катастрофы в стране, сообщает Hindustan Times.

"У меня нет слов, чтобы выразить свою боль... Никому не будет пощады, и против виновных будут приняты решительные меры. Даны указания обеспечить надлежащее и быстрое расследование трагедии", - сказал он.

Ранее стало известно, что число погибших в результате столкновения поездов в штате Одиша выросло до 294, еще около 100 пассажиров находятся в критическом состоянии. Количество пострадавших превысило тысячу человек.