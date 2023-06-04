https://news.day.az/world/1570422.html В Германии произошел пожар в приюте для беженцев - есть погибший и пострадавшие
В Германии произошел пожар в приюте для беженцев - есть погибший и пострадавшие
Пожар произошел в воскресенье в одном из приютов для беженцев в германском городе Апольда (земля Тюрингия).
Как сообщает Day.Az, в результате пожара пострадали 8 человек, погиб один ребенок.
Здание, в котором находился приют, сгорело полностью. В нем проживали около 300 человек. В тушении принимали участие около 100 работников пожарной службы.
Причина пожара выясняется.
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