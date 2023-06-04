В Германии произошел пожар в приюте для беженцев

- есть погибший и пострадавшие

Пожар произошел в воскресенье в одном из приютов для беженцев в германском городе Апольда (земля Тюрингия).

Как сообщает Day.Az, в результате пожара пострадали 8 человек, погиб один ребенок.

Здание, в котором находился приют, сгорело полностью. В нем проживали около 300 человек. В тушении принимали участие около 100 работников пожарной службы.

Причина пожара выясняется.