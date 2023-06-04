Вучич рассказал о поступающих ему угрозах

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что каждый день ему поступает по 200 угроз убийством. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сербское издание Republika.

Таким опытом глава государства поделился во время мероприятия, приуроченного ко Дню Министерства внутренних дел и Дню полиции.

Вучич, комментируя ситуацию с повешенной куклой с его изображением, которую несли на протестах участники, объяснил, что привык к угрозам извне.

"Каждый день в мой адрес поступает более 200 прямых угроз убийством, я живу с этим, я к этому привык", - отметил политик.

По словам Вучича, когда человек занимает такой высокий пост, то он должен мириться с подобными ситуациями, включая ежедневные угрозы.

Также Вучич добавил, что за последнее время местные полицейские добились невероятных результатов.