Армения нашла замену российским вооружениям

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что страна "ищет и находит" альтернативы закупкам вооружений из России на фоне проблем в этой сфере в отношениях двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

По его словам, Армения ведет интенсивные обсуждения на тему закупок вооружений со многими странами.

"По какой-то части уже имеем результаты, по другой части пока переговоры продолжаются. Армения ищет и находит альтернативные решения, пока возникшая в отношениях Армении и России проблема по части поставок вооружения не решится", - сказал секретарь Совбеза Армении.

Григорян также добавил, что планирует обсудить данный вопрос с коллегой из России на встрече секретарей Совбезов стран ОДКБ.