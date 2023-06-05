https://news.day.az/world/1570577.html Когда изберут нового председателя парламента Турции?
Когда изберут нового председателя парламента Турции?
Новый председатель Великого Национального собрания Турции будет избран 7 июня.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Генеральная ассамблея Великого Национального собрания Турции соберется с этой целью 7 июня в 14:00.
Отметим, что 2 июня председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп передал временное председательство в парламенте Турции главе Партии националистического движения (ПНД) Девлету Бахчели.
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