Когда изберут нового председателя парламента Турции?

Новый председатель Великого Национального собрания Турции будет избран 7 июня.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Генеральная ассамблея Великого Национального собрания Турции соберется с этой целью 7 июня в 14:00.

Отметим, что 2 июня председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп передал временное председательство в парламенте Турции главе Партии националистического движения (ПНД) Девлету Бахчели.