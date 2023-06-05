https://news.day.az/world/1570654.html Иран открывает дипломатическое представительство в Саудовской Аравии
Иран открывает дипломатическое представительство в Саудовской Аравии
Посольство Ирана в Саудовской Аравии откроется во вторник, 6 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на диписточники в королевстве.
"Открытие посольства Ирана в Эр-Рияде состоится во вторник в 18:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени) в присутствии нового посла исламской республики", - приводит агентство слова саудовского дипломата.
Ранее мы писали о том, кто будет руководить деятельностью дипломатического представительства.
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