Иран открывает дипломатическое представительство в Саудовской Аравии

Посольство Ирана в Саудовской Аравии откроется во вторник, 6 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на диписточники в королевстве.

"Открытие посольства Ирана в Эр-Рияде состоится во вторник в 18:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени) в присутствии нового посла исламской республики", - приводит агентство слова саудовского дипломата.

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