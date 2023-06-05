Мы продолжим работу во имя развития Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал новый глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.

Отметим, что сегодня Ибрагим Калын был назначен главой Национальной разведывательной организации Турции, предыдущим руководителем структуры был Хакан Фидан.