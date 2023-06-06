Во Франции протестующие ворвались в офис «Олимпиады - 2024»

Противники пенсионной реформы силой ворвались в здание оргкомитета "Олимпиады-2024" в природе Парижа. Об этом сообщает телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нет ухода [на пенсии в 62 года]- нет Олимпиады", - скандировали демонстранты.

По данным канала, на 6 июня во Франции запланировано более 230 акций протеста против пенсионной реформы, в которых должны принять участие от 400 до 600 тыс. человек, в том числе от 40 до 70 тыс. в столице.

Организаторы протестов отмечают, что это последняя крупная демонстрация против пенсионной реформы в таком формате.