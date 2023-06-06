В Болгарии избрали нового премьер-министра

Парламент Болгарии избрал новым премьер-министром страны 60-летнего депутата Народного собрания Николая Денкова. Трансляция велась на сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Денков представляет коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Сообщается, что за него проголосовали 132 депутата, против Денкова выступили 69, воздержавшихся не было.

Ранее сообщалось, что победители парламентских выборов в Болгарии, партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС), получили право на создание нового правительства. Болгарский президент Румен Радев передал соответствующий мандат претенденту от коалиции ГЕРБ-СДС.

Отмечалось, что мандат официально получила кандидат в премьер-министры от блока, еврокомиссар по вопросам инноваций и делам молодежи Мария Габриэль. После получения Мандата Габриэль поблагодарила Радева и пообещала сделать для Болгарии все самое лучшее.