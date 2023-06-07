Молдова денонсирует соглашения с СНГ

Члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдова утвердили денонсацию двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба парламента.

Речь идет о соглашении, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и соглашении между государствами - участниками СНГ о стратегических вооруженных силах.

В МИД Молдовы отмечают, что Молдова мало взаимодействовала со странами СНГ по вопросу ликвидаций ЧС, и поэтому это соглашение стране не нужно. Денонсацию соглашения о стратегических вооруженных силах в парламенте объяснили тем, что Молдова не обладает ядерным оружием.

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