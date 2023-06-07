Молдова денонсирует соглашения с СНГ
Члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдова утвердили денонсацию двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба парламента.
Речь идет о соглашении, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и соглашении между государствами - участниками СНГ о стратегических вооруженных силах.
В МИД Молдовы отмечают, что Молдова мало взаимодействовала со странами СНГ по вопросу ликвидаций ЧС, и поэтому это соглашение стране не нужно. Денонсацию соглашения о стратегических вооруженных силах в парламенте объяснили тем, что Молдова не обладает ядерным оружием.
Ранее мы писали о планах Молдовы присоединиться к ЕС.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре