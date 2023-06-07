Таджикистан решил как поступить с ЕАЭС

Начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что в настоящее время власти не рассматривают вопрос о возможном присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), передает Day.Az со ссылкой на таджикские СМИ.

Так Самади прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выразил надежду, что Таджикистан в ближайшее время "определит для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС".

Как уточнил представитель внешнеполитического ведомства, интеграцию Таджикистана в ЕАЭС стороны не обсуждали ни на встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном, ни на переговорах с министром иностранных дел страны Сироджиддином Мухриддином, которые прошли накануне, 6 июня.

"Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня. В ходе встреч в Душанбе акцент был сделан исключительно на вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности, а также на взаимодействии двух стран в рамках международных организаций", - рассказал ТАСС Шохин Самади.

Вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, обсуждается с 2015 года.

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