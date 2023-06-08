В Японии эвакуируют сотни тысяч человек - Причина
Власти японской префектуры Сидзуока в связи с угрозой оползней стали рассылать предписания об эвакуации пожилых и маломобильных граждан, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В префектуре после прохождения тайфуна "Мавар" прошли сильнейшие ливневые дожди, что вызвало существенную угрозу схода оползней. В связи с этим, более 205 тысяч пожилых и маломобильных местных жителей получили предписания от властей об эвакуации.
Так, в городе Хамамацу подобное распоряжение получили 203,4 тыс. человек, в городе Косай - еще почти 2,3 тыс. человек.
В ближайшее время в регионе прогнозируется продолжение дождей, что значительно повышает опасность природной катастрофы.
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