В Японии эвакуируют сотни тысяч человек

Власти японской префектуры Сидзуока в связи с угрозой оползней стали рассылать предписания об эвакуации пожилых и маломобильных граждан, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В префектуре после прохождения тайфуна "Мавар" прошли сильнейшие ливневые дожди, что вызвало существенную угрозу схода оползней. В связи с этим, более 205 тысяч пожилых и маломобильных местных жителей получили предписания от властей об эвакуации.

Так, в городе Хамамацу подобное распоряжение получили 203,4 тыс. человек, в городе Косай - еще почти 2,3 тыс. человек.

В ближайшее время в регионе прогнозируется продолжение дождей, что значительно повышает опасность природной катастрофы.