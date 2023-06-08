Иран не интересует мнение Запада

Тегеран отвергает обвинения ряда западных стран о том, что иранская программа испытания баллистических ракет нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Ракетная программа Ирана носит конвенциональный характер, нацелена на укрепление оборонного потенциала нашей страны и полностью легитимна с точки зрения международного права", - сказал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Кенани назвал высказывания представителей США и ряд европейских стран попыткой вмешательства во внутренние дела Ирана. "Эти страны, давно нарушающие свои международные обязательства в различных сферах, включая ядерные испытания, нераспространение ядерного оружия и размещение ядерных ракет, и играющие разрушительную роль в региональных и международных вопросах, не имеют права комментировать абсолютно законные действия Ирана, направленные на укрепление обороны",- считает дипломат.

Шестого июня Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили новую гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах".

Как сообщает агентство ИРНА, новая гиперзвуковая ракета, разработанная воздушно-космическими силами КСИР с дальностью полета 1,4 тыс. км. может развивать скорость до не менее 13-махов, а также совершать маневры как в атмосфере, так и за ее пределами.

На презентации новейшей разработки специалистов КСИР присутствовал президент Ирана Эбрахим Раиси.

Ранее мы писали о том, что демонстрация ракеты привела к ответной реакции из Вашингтона.