Иран ухудшает условия жизни женщин

В связи с продолжающимся ужесточением надзора за строгим дресс-кодом Исламской Республики в преддверии летнего сезона командующий полицией Ирана объявил, что электронные системы наблюдения будут использоваться для выявления "нарушающих нормы" женщин, которые нарушают обязательные правила ношения хиджаба на пляжах.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, командующий Ахмадреза Радан призвал губернаторов прибрежных провинций активизировать усилия по устранению "аномалий" на пляжах.

Радан защищал обязательный хиджаб, утверждая, что он поддерживает исламские социальные нормы и благополучие общества.

Тем временем замполицейского Мазандарана объявил о реализации плана по "улучшению социального обеспечения" в парках и променадах по всей провинции.

По его словам, в течение 72 часов было вынесено 265 предупреждений нарушителям правил ношения хиджаба и лицам, выгуливающим собак.

Все женщины в Иране должны прятать волосы под платком и носить свободные брюки под пальто в общественных местах.

Но все больше женщин появляются на публике без хиджаба после нескольких месяцев беспорядков, вызванных сентябрьской смертью 22-летней Махсы Амини во время содержания под стражей в полиции. Амини была задержана за то, что якобы неправильно носила головной убор.

Некоторые непокорные женщины были арестованы, вызваны властями и предстали перед судом, в то время как сотни малых предприятий и торговых центров были закрыты якобы за несоблюдение правил ношения хиджаба для своих клиентов. Таксистов оштрафовали за перевозку женщин без платков, а полиция и волонтеры вынесли предупреждения в метро, аэропортах и других общественных местах.

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